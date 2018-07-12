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soruşturmasında mide bulandıran detay!

haberi... Suçörgütü elebaşı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve hakkında 36 ayrı suçtan soruşturma açılan Adnan Hoca lakaplı ile ilgili flaş ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Gözaltı kararı ile birlikte aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar ve Oktar Babuna'nın da olduğu 171 kişi dün gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında 235 şüphelinin mal varlıklarına el konuldu. Oktar'ın şirketlerine kayyum atandı. Adnan Oktar'ın soruşturma kapsamında yürütülen operasyonda yapılanma adı altında kadınları seks işçisi olarak kullandığı ve küçük yaştaki kızları taciz ettiği bulunuyor. İşte Adnan Oktar'ın tutuklanması ile ilgili bütün detaylar...

Giriş Tarihi: 12.7.2018 14:35 Güncelleme Tarihi: 12.7.2018 17:48
Adnan Oktar soruşturmasında mide bulandıran detay!

haberi... 'ın tutuklanması ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Suç örgütü kurmak suçlamasıyla gözaltına alınan Adnan Oktar'ın örgütünün yapılanması ile ilgili flaş detaylar ortaya çıkmaya başladı. İddiaya göre Oktar'ın ''Turnike Sistemi'' adı altında kadınları bir seks kölesi olarak kullandığı belirtildi. Adnan Oktar'ın ünlü kedicikleri dışında farklı yapılanmaları da bulunuyor. Bu yapılanmalar bacılar, kız kardeşler, erkekler ve adliye görevlileri gibi çeşitli görevlendirmelerle devam ediyor.

2 YIL ÖNCE MASAK RAPORUYLA BAŞLAMIŞTI!

2 yıl önce MASAK raporunun alınması ile birlikte yürütülen soruşturma sonucunda Adnan Oktar ve örgütü dün gözaltına alındı. Birçok suçtan soruşturma başlatılan Oktar'ın başlıca çocuklara cinsel istismar, terör örgütü kurmak, casusluk gibi bir çok suçtan soruşturma başlatıldı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, İstanbul merkezli 5 ilde, Adnan Oktar suç örgütü üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkartılan 235 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen baskınlarda, Üsküdar'daki evinden kaçarken Sarıyer'de gözaltına alınan Adnan Oktar ile birlikte toplam 171 kişi yakalandı.

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Adnan Oktar soruşturmasında mide bulandıran detay!
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