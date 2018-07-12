Adnan Oktar'ın bahçesindeki hayvanlar barınağa gönderildi

Adnan Oktar'ın Çengelköy'deki villasının bahçe kapısındaki mühür polis ekiplerince söküldü.

İçeride metal dedektörle arama yapan ve yerleşkede incelemelerde bulunan polis, bahçedeki farklı alanlarda çelik halata iplerle bağlanmış köpekleri ve 2 tavus kuşunu Üsküdar Belediyesi ekiplerine teslim etti.

Villanın girişinde bulunan bir köpek de yine ekiplerce alındı. Operasyon sonrası sahipsiz kalan köpekler ile tavus kuşları, Üsküdar Belediyesi Hayvan Barınağı'nda koruma altına alındı.

Bu arada, operasyon sırasında evin bahçesinde kalan bir araç tutanakla sahibine teslim edilirken, lüks marka bir cip de çekiciye yüklenerek götürüldü.