Bakanlıklarda yeni isim ve logolar

24 Haziran seçimlerinin ardından yeni sisteme geçilmesiyle beraber TBMM'de yemin edip resmen göreve başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk olarak kabineyi açıklamıştı. Bu kapsamda Resmi Gazete'de yayınlanan 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile bazı bakanlıklar birleştirilerek, isimleri değiştirildi. Yeni düzenlemeyle 21 olan bakanlık sayısı 16'ya düştü.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştirildi. Bakanlığın yeni ismi Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı olarak değişti. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı birleştirildi, yeni ismi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı oldu. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı birleştirilerek yeni ismi Ticaret Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı da birleştirilerek yeni ismi Tarım ve Orman Bakanlığı oldu. Maliye Bakanlığının yeni ismi ise Hazine ve Maliye Bakanlığı oldu. Ekonomi alanında 6 olan ilgili bakanlık sayısı 3'e inerken, Başbakan Yardımcılığına bağlı Hazine Müsteşarlığı yeni yapılanmada Maliye Bakanlığı çatısı altına geçti. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yeni adı ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı oldu.

Diğer yandan, yeni bakanlıklarda tabela ve logolar da değişiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından göreve getirilen bakanlar, devir teslim törenlerinin ardından göreve başladı. Başkent Ankara'da iki bakanlığı devralan bakanların hangi makamı kullanacağı merak konusu oldu. İHA muhabirinin edindiği bilgilere göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı makamını kullanacağı öğrenildi. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Eskişehir yolunda bulunan eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının makamını kullanacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın ise hangi bakanlıkta çalışacağı henüz belli olmadı.

