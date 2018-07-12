Erdoğan kızımızın kanını yerde koymaz

Eli kanlı terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi kıydığı canlardan Başkomiser Zeynep Sağır'ın ailesi SABAH'a konuştu. Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda görevliyken FETÖ'cü pilotların yağdırdığı bombalarla şehit düşen kızlarının boşluğunun, değil iki yıl iki bin yıl geçse bile dolmayacağını söyleyen acılı aile, katillerin idam edilmesini istiyor. Zor şartlarda okuttukları kızlarının küçük yaşından itibaren polis ya da asker olmak istediğini söyleyen anne Emine Çetin, "Ben şehit annesiyim. Bu dünyada da ahirette de başı dik, gururlu olacağım. Ona kıyanların ne bu dünyası ne de ahireti var. Tez zamanda en ağır şekilde cezalandırılsınlar" diye konuştu.



BOŞLUĞU ASLA DOLMUYOR

Kızı aklına geldiğinde gözyaşlarına boğulan anne Emine Çetin şunları söyledi: "Zeynep'im zor şartlarda okudu. O dönem imkânlarımız sınırlıydı ancak dişimizden tırnağımızdan arttırıp onu okuttuk. İyi yürekli, alçak gönüllü ve cesurdu. Zor bir mesleği vardı ama ne bizi ne de çocuklarını hiç ihmal etmezdi. Hem işine hem ailesine çok düşkündü. Onun boşluğu değil iki, iki bin sene geçse de dolmayacak. Evladıma kıyanların idam edilmesini istiyorum. Benim yavrum toprağın altında yatarken onların hâlâ nefes almasına dayanamıyorum. Ben şehit annesiyim. Bu dünyada da ahirette de başı dik, gururlu olacağım. Ona kıyanların ne bu dünyası ne de ahireti yok. Tez zamanda en ağır şekilde cezalandırılsınlar."

HAİNLER CEZALANDIRILSIN

Devlet yetkililerinin kendilerini sık sık ziyaret ederek destek olduklarını söyleyen baba Osman Çetin de şöyle konuştu: "Yüreğimizin yangını dışında bir sıkıntımız yok. O vatan hainleri layığını bulduğunda içimiz soğuyacak. Vatanı yıkmak isteyen herkes cezalandırılsın. Bir daha kimse bu ülkeyi yıkmaya cesaret edemesin. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörün her türlüsüne savaş açtı. Son terörist temizlenene kadar devam edeceğim diyor. Kızımın kanını yerde b��rakmayacağına inanıyorum. Ondan desteğimizi şimdiye kadar hiç esirgemedik. Allah onu başımızdan eksik etmesin."



YAKALANAN İLK DARBECİYE AĞIR MÜEBBET

FETÖ'nün darbe girişiminde ilk gözaltına alınan eski Bursa Jandarma Alay Komutanı Albay Yurdakul Akkuş, Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 12 sanığa 8 yıl 9 ay ila 18 yıl arasında değişen hapis cezaları verilirken, 8 yıl 9 ay hapis cezası alan tutuksuz sanık Hacı Hüseyin Çelenk, duruşma salonunda tutuklandı. Sanıkların adliye önünde bekleyen yakınları ile güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı. Adliye kapısına yüklenen sanık yakınları gazetecilere de tehditler savurdu. Güvenlik güçleri sanık yakınlarını adliye önünden uzaklaştırdı.