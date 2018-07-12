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'nün "7 Şubat kumpası"na yönelik operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'nün 7 Şubat kumpasını organize eden 24 şüpheli hakkında operasyon başlattı. Dosyadaki şüpheliler arasında FETÖ elebaşı , çok sayıda FETÖ’cü eski polis müdürü ve FETÖ’cü savcılar Sadettin Sarıkaya ve Bilal Bayraktar da bulunuyor.

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2018 10:00 Güncelleme Tarihi: 12.7.2018 11:13
FETÖ'nün 7 Şubat MİT kumpasına yönelik operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü'nün '7 Şubat Kumpası'na yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Bir süredir titizlikle yürütülen soruşturma kapsamında operasyon için düğmeye basıldı. Başsavcılığın talimatıyla 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Dosyadaki şüpheliler arasında başı çekiyor. Dönemin İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü , Emniyet Müdürleri , Serdar Bayraktutan, Oğuzhan Ceylan, ile 'nün sözde MİT imamı Murat Karabulut şüpheliler arasında yer alıyor.

Hakkında gözaltı ve yakalama kararı çıkarılan isimler arasında 7 Şubat MİT Kumpası'na ilişkin soruşturmayı yürüten dönemin Cumhuriyet Savcıları Sadettin Sarıkaya ve Bilal Bayraktar da bulunuyor. Hakkında yakalama kararı çıkarılan 24 isim arasında bulunan gazeteci Mustafa Gökkılıç gözaltına alınırken yakalama işlemleri devam ediyor.

7 Şubat planlarını alt üst eden o an

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FETÖ'nün "7 Şubat MİT kumpası"na yönelik operasyon
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