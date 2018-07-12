FETÖ'nün "7 Şubat MİT kumpası"na yönelik operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü'nün '7 Şubat MİT Kumpası'na yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Bir süredir titizlikle yürütülen soruşturma kapsamında operasyon için düğmeye basıldı. Başsavcılığın talimatıyla 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Dosyadaki şüpheliler arasında Fetullah Gülen başı çekiyor. Dönemin İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün, Emniyet Müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Serdar Bayraktutan, Oğuzhan Ceylan, Erol Demirhan ile FETÖ'nün sözde MİT imamı Murat Karabulut şüpheliler arasında yer alıyor.

Hakkında gözaltı ve yakalama kararı çıkarılan isimler arasında 7 Şubat MİT Kumpası'na ilişkin soruşturmayı yürüten dönemin Cumhuriyet Savcıları Sadettin Sarıkaya ve Bilal Bayraktar da bulunuyor. Hakkında yakalama kararı çıkarılan 24 isim arasında bulunan gazeteci Mustafa Gökkılıç gözaltına alınırken yakalama işlemleri devam ediyor.

7 Şubat planlarını alt üst eden o an