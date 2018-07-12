Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > HSK'dan 3 bin 784 hakim ve savcıya terfi

'dan 3 bin 784 hakim ve savcıya terfi

Hakimler ve () 2. , 3 bin 784 hakim ve savcıyla ilgili terfi çalışmalarını tamamladı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2018 00:33 Güncelleme Tarihi: 13.7.2018 00:35
HSK'dan 3 bin 784 hakim ve savcıya terfi

2. , 2018 yılı Nisan dönemine ait terfi çalışmalarını tamamladı. Bu kapsamda 3 bin 784 hakim ve savcının terfisi yapıldı. 3 bin 784 hakim ve savcıyla ilgili terfi sonuçları HSK'nın internet sitesinde yayımlandı.

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, söz konusu terfilerin yapılacağını sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden duyurmuştu. Yılmaz, "Hakimler ve 2. Dairesi 2018 yılı Nisan dönemine ait terfi çalışmalarını tamamlamıştır. 3784 hakim ve savcının terfi sonuçları kısa bir süre sonra sitemizde ilan edilecektir. Yargı camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" paylaşımını yapmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
HSK'dan 3 bin 784 hakim ve savcıya terfi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN