Kılıçdaroğlu’nun koltuk inadına başdanışmanı da isyan etti

24 Haziran
seçim hezimetinin ardından olağanüstü kurultay talepleri ve istifa çağrılarının giderek arttığı CHP
'de, tepkilere kulaklarını tıkayan ve genel başkanlık koltuğunu bırakmaya yanaşmayan Kemal Kılıçdaroğlu
'na başdanışmanı Ali Arif Özzeybek
de isyan etti. Özzeybek, zehir zemberek eleştirilerle danışmanlık görevinden ayrıldığını açıkladı. Özzeybek istifa mektubunda "Parti liderliğinin siyaset yapma tarzı beni ve ihtimal ki temiz his ve kanaatlerle CHP ailesine katılmış sayısız yurttaşı hayal kırıklığına uğrattı. İnandırıcılık krizi en son 24 Haziran seçimlerinde açıkça ortaya çıktığı üzere sayısız seçil yenilgisini de beraberinde getirdi. Sayın Kılıçdaroğlu bu kötü gidişi durduracak hiçbir ciddi tedbir almadı" dedi. 25 YILLIK EMEK
İnce'yle birlikte hareket eden herkesi partiden uzaklaştırmaya çalışan CHP Lideri'nin bundan bir önceki kurbanı da partinin 25 yıllık fotoğrafçısı oldu.24 Haziran sürecinde Muharrem İnce
'nin fotoğraflarını çeken Ziya Köseoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla partiden kovuldu.
Köseoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü adı altında Ankara'dan İstanbul'a yürümesine de katılarak, her adımda CHP Lideri'nin fotoğrafını çekmişti.