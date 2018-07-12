Adnan Oktar avukatından bakın neler istedi?

Bu sabah düzenlediği operasyonda gözaltına alınan Adnan Oktar, meyve suyu, elbise ve çamaşır istedi.

Adnan Hoca olarak tanınan Adnan Oktar'ın gözaltındaki ilk görüntüsü ortaya çıktı... İşte gözaltındaki Adnan Hoca!

Gözaltına alınarak Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Adnan Oktar, avukatları Atanur Demir ve Heyam Fidan ile görüştü.

MEYVE SUYU, GÖMLEK VE ÇAMAŞIR İSTEDİ

Avukat Demir, "Müvekkilim Adnan Oktar 'Ben iyiyim' dedi. Meyve suyu, elbise ve çamaşır istedi" dedi. Avukat Demir müvekkiliyle bu akşam bir kez daha görüşeceğini sözlerine ekledi.