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avukatından bakın neler istedi?

Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin bu sabah düzenlediği operasyonda gözaltına alınarak 'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen , avukatları Atanur Demir ve Heyam Fidan ile görüştü. Avukat Demir, "Müvekkilim Adnan Oktar 'Ben iyiyim' dedi. Meyve suyu, elbise ve çamaşır istedi" diye konuştu.

Giriş Tarihi: 11.7.2018 22:00 Güncelleme Tarihi: 12.7.2018 03:10
Adnan Oktar avukatından bakın neler istedi?

Bu sabah düzenlediği operasyonda gözaltına alınan , meyve suyu, elbise ve çamaşır istedi.

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Gözaltına alınarak 'nde bulunan Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Adnan Oktar, avukatları Atanur Demir ve Heyam Fidan ile görüştü.

MEYVE SUYU, GÖMLEK VE ÇAMAŞIR İSTEDİ

Avukat Demir, "Müvekkilim Adnan Oktar 'Ben iyiyim' dedi. Meyve suyu, elbise ve çamaşır istedi" dedi. Avukat Demir müvekkiliyle bu akşam bir kez daha görüşeceğini sözlerine ekledi.

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Adnan Oktar avukatından bakın neler istedi?
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