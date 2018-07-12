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Son Dakika: 15 ilde operasyonu... Çok sayıda gözaltı var

Son dakika haberi... merkezli 15 ilde /PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 30 kişi gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2018 09:48
Son Dakika: 15 ilde FETÖ operasyonu... Çok sayıda gözaltı var

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğünce /PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçu ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında 2'si ihraç olmak üzere toplam 30 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. 03-04 Temmuz tarihlerinde , , İzmir, Denizli, , Balıkesir, , Tunceli, Kars, , Erzincan, Erzurum, , ve Bitlis'te yapılan eş zamanlı operasyonda 30 şahıs gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlemler devam ediyor.

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Son Dakika: 15 ilde FETÖ operasyonu... Çok sayıda gözaltı var
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