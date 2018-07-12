Son Dakika: Adnan Oktar'a yönelik operasyonda aranan kadın Trabzon'da teslim oldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Adnan Oktar ile beraber 235 kişiye yönelik düzenlenen operasyon kapsamındAntalyalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyesi olduğu iddia edilen S.Ş. adlı kadının Konyaaltı ilçesine bağlı Sarısu Mahallesi'ndeki evine dün baskın düzenledi. Burada olmadığı belirlenen S.Ş.'nin, evi her zaman kullanmadığı ortaya çıktı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRERKEN ŞUBEYE GELİP TESLİM OLDU

Yapılan aramada evdeki dizüstü bilgisayara el koyuldu. Polisin arama çalışmaları sürerken S.Ş., bugün Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne giderek, teslim oldu.