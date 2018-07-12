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Son dakika: ’da göçmen kaçakçılarına operasyon

Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Bodrum merkezli 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 5 göçmen kaçakçılığı olayına karışan 9 şüpheli yakalandı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2018 12:19 Güncelleme Tarihi: 12.7.2018 13:14
Son dakika: Bodrum’da göçmen kaçakçılarına operasyon

Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Bodrum merkezli İzmir ve Çanakkale'de göçmen kaçakçılarına yönelik Bodrum Kaçakçılık Büro Amirliği ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.

9 GÖZALTI

Operasyonda, toplam 5 göçmen kaçakçılığı olayında 255 düzensiz göçmeni yasadışı yollardan yurt dışına çıkarmak isteyen C.K, H.P, H.Y, H.K, R.Ö, Y.P, U.G, O.B ve S.K isimli 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemleri ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Şüphelilerin gerçekleştirdiği olaylarda, 1 adet bot, 2 adet minübüs, 1 adet tekne motoruna el konulduğu öğrenildi. Ayrıca 255 göçmen hakkında Göçmen İdaresi'nce işlemlerin takip edildiği belirtildi.

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Son dakika: Bodrum’da göçmen kaçakçılarına operasyon
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