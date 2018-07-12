Son dakika: Bodrum’da göçmen kaçakçılarına operasyon

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Bodrum merkezli İzmir ve Çanakkale'de göçmen kaçakçılarına yönelik Bodrum Kaçakçılık Büro Amirliği ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.
9 GÖZALTI
Operasyonda, toplam 5 göçmen kaçakçılığı olayında 255 düzensiz göçmeni yasadışı yollardan yurt dışına çıkarmak isteyen C.K, H.P, H.Y, H.K, R.Ö, Y.P, U.G, O.B ve S.K isimli 9 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler emniyetteki işlemleri ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Şüphelilerin gerçekleştirdiği olaylarda, 1 adet bot, 2 adet minübüs, 1 adet tekne motoruna el konulduğu öğrenildi. Ayrıca 255 göçmen hakkında Göçmen İdaresi'nce işlemlerin takip edildiği belirtildi.