Son dakika: Eski büyükelçi FETÖ'den hakim karşısında

Babalı, Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Tekirdağ'da tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatları Hakan Yıldırım ve Cafer Atalar, duruşmada hazır bulundu.

Üzerine atılı suçu kabul etmeyen ve hakkındaki iddiaların mesnetsiz olduğunu öne süren Babalı, 22 yıldır kamu görevinde bulunduğunu, Dışişleri Bakanlığı'nda önemli görevler yürüttüğünü söyledi. Yürüttüğü her göreve liyakatıyla atandığını dile getiren Babalı, FETÖ üyeliği iddiasına ilişkin, "Bu ağır ve onur kırıcı iddiayı şiddetle reddediyorum." dedi.

İDDİALARI REDDETTİ

ByLock kullandığına ilişkin dosyaya giren belgeyi kabul etmeyen Babalı, söz konusu programı kullanmadığını, dosyadaki belgede yazışma içerikleri ve kimlerle irtibatlı olduğuna ilişkin bilgi bulunmadığını iddia etti.

Polise gelen bir telefon üzerine uydurma suçlamalarla gözaltına alındığını savunan Babalı, aleyhinde tanıklık yapan Dışişleri personeli Mustafa D'nin iddialarının çelişkilerle dolu olduğunu öne sürdü.

Dışişleri Bakanlığında sınav komisyonunda bulunduğu dönemde kadrolaşma iddiasını kabul etmeyen Babalı, hakkında FETÖ üyeliği iddiası bulunan eski Dışişleri personeli Gürcan Balık ile para ilişkisinin ise borç alıp vermeden kaynaklandığını anlattı.

Suçsuz olduğunu savunan Babalı, tahliye ve beraat talebinde bulundu. Mahkemede tanık olarak dinlenen Mustafa D. ise sanık Tuncay Babalı'nın FETÖ üyesi olduğu yönündeki iddiasını tekrarladı.

Tanık beyanına karşı söz alan Babalı, Mustafa D'nin son KHK ile meslekten ihraç edildiğini ifade ederek, çelişkili bilgilerle dolu beyana itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

Sanık avukatları da müvekkilin tahliye ve beraatini talep etti. Talepleri dinledikten sonra ara karar açıklayan mahkeme, Babalı'nın tutukluluk halinin devamına hükmetti ve davayı 26 Eylül'e erteledi.