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Son Dakika: 'nün gaybubet evlerine operasyon: 13 gözaltı

Son dakika haberi... 'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/PDY) 'gaybubet' denilen gizli hücre evlerine düzenlenen operasyonda, aralarında örgüt hiyerarşisinde yönetici oldukları belirlenen kişilerin de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2018 11:55
Son Dakika: FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: 13 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'ye yönelik operasyon düzenledi. Terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunan 13 şüpheliyi yakalamak için örgütün gaybubet evlerine eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda, aralarında örgüt hiyerarşisinde yönetici oldukları belirlenen kişilerin de bulunduğu tüm şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Son Dakika: FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: 13 gözaltı
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