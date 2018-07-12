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Son dakika: 'nün hava kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyon

Son dakika haberi! Eskişehir merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda 10'u muvazzaf 1'i ihraç 11 asker gözaltına alındı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2018 09:46 Güncelleme Tarihi: 12.7.2018 11:00
Son dakika: FETÖ'nün hava kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyon

Eskişehir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda 11 asker yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen örgütün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında "terör örgütüne üye olmak" suçundan 16 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Eskişehir, , İzmir ve 'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 10'u muvazzaf, 1'i meslekten ihraç 11 rütbeli asker gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için operasyonlar sürüyor.

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Son dakika: FETÖ'nün hava kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyon
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