Son Dakika: FETÖ'nün "sır kutusu" Adil Öksüz aranıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Akıncı Üssü'nde gözaltına alınan ve serbest bırakıldıktan sonra kayıplara karışan darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz, 24 aydır her yerde aranıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından 16 Temmuz sabahı Ankara'daki Akıncı Üssü yakınlarında yakalanan Adil Öksüz, 18 Temmuz'da getirildiği Sincan Batı Adliyesi'nde hakim Köksal Çelik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADLİYEDE 21 DAKİKA

Soruşturmayı yürüten savcı Mehmet Yılmaz'ın karara itirazını da Asliye Ceza Hakimi Çetin Sönmez, delil yetersizliğinden reddetti. Öksüz, 21 dakika kaldığı Sincan'daki adliyeden çıkarak kayıplara karıştı.

24 AYDIR ARANIYOR

1 Eylül'de yayımlanan 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Öğretim Üyeliği görevinden çıkarılan Adil Öksüz'ün hakkında çıkartılan yakalama kararı gereği, arama çalışmaları jandarma ve polis ekiplerince 24 aydır sürdürülüyor.

YAKALANDIĞI YERE HERHANGİ BİR TAKSİNİN GELMEDİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Öksüz'ün, Sincan Batı Adliyesi'nde cumhuriyet savcılığındaki sorgusunda, "14 Temmuz'da Sakarya'dan Ankara'ya geldim. Keçiören'de kaldım. Tarla bakmak için 150 liraya anlaştığım taksici beni getirip Kazan'a bıraktı." ifadesine karşın, polisin yürüttüğü çalışma sonucu Öksüz'ün ifadesinde belirttiği Keçiören'deki 2 adresin uzun süredir boş olduğu ve kimsenin kalmadığı belirlendi. Ayrıca o gün yakalandığı yere, Keçiören bölgesinden herhangi bir taksinin de gelmediği anlaşıldı.

SAKARYA'DA ARANMADIK YER KALMADI

Adil Öksüz'ün yakalanması için belirli dönemlerde Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Acelle Yaylası'nda aramalar gerçekleştirildi. Her ihbarı değerlendiren ekipler, Öksüz'ün yakalanması için Sakarya'da birçok adres, yayla, ev ve ormanlık alan içinde barınmaya müsait yerleri kontrol etti, binden fazla kişiyle de mülakat yapıldı.

Öksüz'ün bir an önce yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip de Türkiye'de "güvenli bir evde" bulunma olasılığı üzerinde durarak, 15 Temmuz öncesi irtibatlarını mercek altına alıp gidebileceği her adresi tespit etmeye çalışıyor.

ALMANYA'YA "ADİL ÖKSÜZ" NOTASI

Firari Öksüz'ün Almanya'da görüldüğü iddia edildi. Bu iddialar üzerine Türkiye, üst düzeyde diplomatik girişimde bulundu.

Alman Dışişleri Bakanlığı'na verilen notada, basına yansıyan haberlerde Öksüz'ün Almanya'nın farklı kentlerinde görüldüğünün ifade edildiği hatırlatılarak, bu konuda Alman makamlarının bilgisi olup olmadığı soruldu ve haberlere yansıyan iddiaların araştırılması istendi.

Öksüz'ün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin kilit isimlerinden olduğuna işaret edilen notada, firari sanığın Almanya'da bulunduğunun tespit edilmesi durumunda yakalanarak suçluların iadesi anlaşması uyarınca Türkiye'ye iadesi talep edildi.

ADİL ÖKSÜZ'ÜN ALMANYA'DA GÖRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Adil Öksüz'ün Almanya'ya kaçtıktan sonra örgütün Berlin'deki hücre evlerinde kaldığı iddia edildi.

Anadolu Ajansı'na ulaşan bir ihbar mektubunda, Adil Öksüz'ün Almanya'nın başkenti Berlin'in Neukölln ilçesinde Friedelstr 48. 12047 adresinde, "S. Yaşar" adına kayıtlı bir evde saklandığı belirtildi.

Bu ihbar üzerine, söz konusu adrese giden AA muhabirleri, firari Öksüz'ün izini sürdü. Çoğunlukla göçmenlerin yaşadığı ilçedeki eve ulaşıldığında, kapı zilinde buranın ev sahibi olduğu tahmin edilen "Yaşar" isminin yazılı olduğu görüldü.

DAİRENİN KONUMU DİKKAT ÇEKTİ

Dairenin, apartmanın caddeye bakan cephesi yerine sadece arka bahçeyi gören ve dışarıdan fark edilemeyecek bir cephede yer alması dikkati çekti.

AA'nın görüntülediği ve zilini çaldığı dairede kimse kapı açmazken, apartmanın Alman sakinleri de S. Yaşar adında bir kişiyi tanımadıklarını söyledi.

ÖKSÜZ'Ü BERLİN'DE SAKLAYAN KİLİT İSİM

AA muhabirinin güvenilir kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Öksüz'ü saklayan kilit isim, Berlin'deki FETÖ yapılanmasının etkili unsurlarından firari Ali A.

Berlin'de birçok gayrimenkulü bulunan Ali A, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'den çok sayıda FETÖ üyesinin yasa dışı yollarla başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine kaçışını ve barınmasını organize etti.

Öksüz'ün de bu evlerden birinde saklandığı düşünülüyor. Öksüz'ün Ali A. tarafından korunduğu, bu kişinin yardımıyla dikkat çekmeyecek şekilde Almanya içinde seyahat ettiği gelen bilgiler arasında.

ADİL ÖKSÜZ İÇİN İADE TALEBİ

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Almanya'da olduğu iddia edilen Öksüz'ün iadesi istendi.

"Akıncı Üssü Davası"na bakan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, firari Öksüz'ün Türkiye'ye iadesi için hazırlanan talepnameyi Almanya'ya iletilmek üzere Adalet Bakanlığı'na gönderdi.

ADİL ÖKSÜZ'ÜN KOD ADI "NAMIK"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamındaki çalışmalarda, Öksüz'ün kod adının ''Namık'' olduğu ortaya çıktı.

Darbe girişiminden önce örgütün Kuleli Askeri Lisesi yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgüte yönelik operasyonlar sonucunda yapılanmanın farklı şekilde, kadrolarını daraltarak ve genele yayılacak şekilde teşkilatlandırmaya çalıştığı belirtildi.

Örgüte mensup olan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için alınan itirafçı ifadeleri doğrultusunda, firari Öksüz'ün kod adının ''Namık'' olduğunun belirlendiği kaydedildi.

DARBE PLANININ HER AŞAMASINDA ROL ALDI

Darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz'ün darbeyi nasıl koordine ettiği ise sanık ifadeleriyle ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan itirafçıların verdiği bilgilere göre Öksüz, darbe girişiminden önce örgütün imamları, generaller ve askeri hakim-savcılarla toplantılar yapıp FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e onaylattığı planın her aşamasında rol aldı.

Askeri hakim-savcılara darbe sırası ve sonrasındaki görevleri Öksüz tarafından tebliğ edilirken, darbe sonrasında kurulacak "sıkıyönetim mahkemeleri"nin başına eski Genelkurmay Adli Müşaviri Muharrem Köse'nin getirilmesinin planlandığı öne sürüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturmada, Kaynak Kağıt AŞ'nin eski Genel Müdürü Kemal Batmaz'ın, darbe girişimini Akıncı Üssü'ndeki 143. Filo'dan Adil Öksüz ile yönettiği tespit edildi.

Batmaz'ın 11 Temmuz'da Adil Öksüz ile ABD'ye gittiği, iki gün sonra yine Öksüz ile Türkiye'ye döndüğü belirlendi. Öksüz ve Batmaz'ın Akıncı Üssü ve Atatürk Havalimanı'ndaki görüntüleri de ortaya çıktı.

Öksüz ile Gülen'in bir arada olduğu kamera görüntüleri de FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma dosyasına girdi.

ÖKSÜZ DARBECİLERE VİLLADA "İMAMLIK" YAPMIŞ

Darbe girişiminin, Ankara'da "danışmanlık merkezi" olarak kullanılan 3 katlı villada haziran ayı sonu itibarıyla planlanmaya başlandığı ortaya çıktı.

FETÖ'nün darbe girişiminin başarısız olmasının ardından 29 Temmuz'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen ve 8 Ağustos'ta gözaltına alınan "Şapka" kod adlı şüphelinin, darbe planlamasına ilişkin İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne verdiği ifadelerde ilginç ayrıntılar yer aldı.

İTİRAFÇI O VİLLADA YAŞANANLARI ANLATTI

Salonda Kurmay Albay Bilal Akyüz, Kurmay Yarbay Barış Avıalan, Tuğgeneral Mehmet Partigöç, havacı Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ve Koramiral Ömer Faruk Harmancık ile tanımadığı 4-5 kişinin daha olduğunu, havacıların havacılarla, karacıların karacılarla, denizcilerin denizcilerle gruplandığını ve çalışma yaptığını anlatan itirafçı, namazın farzlarını da Adil Öksüz'ün kıldırdığını ifade etti.

6 Temmuz'da geldiği villada 9 Temmuz'a kadar kaldığını aktaran "Şapka", Öksüz'ün sürekli villanın diğer katlarında da gezerek askeri darbeyle ilgili çalışmaları yürüten örgüt mensuplarıyla görüşmeler yaptığını kaydetti.

ÖKSÜZ'Ü SERBEST BIRAKAN HAKİM TUTUKLANDI

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakimler Köksal Çelik ve Çetin Sönmez'i 16 Ağustos 2016'da geçici olarak görevden uzaklaştırdı.

Her iki hakim hakkında başlatılan soruşturma FETÖ kapsamına alındı. Hakimler, FETÖ soruşturmasından çok, görev sırasındaki kusurlarından dolayı açığa alınmıştı ancak bu hakimler hakkındaki son soruşturma raporu üzerinde çalışan müfettişler, soruşturmayı Çelik ve Sönmez'in FETÖ bağlantıları üzerinde durarak yürüttü.

Daha sonra 6 Mayıs 2017'de HSK tarafından meslekten ihraç edilen Çetin Sönmez, aynı gün hakkındaki gözaltı kararı kapsamında Muğla'nın Dalaman ilçesinde yakalandı ve getirildiği Ankara'da tutuklandı. Sönmez, yargılandığı Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dosya kapsamında tutuklu bulunuyor.

ÖKSÜZ'Ü ARAYAN EKİPTEKİ ŞUBE MÜDÜRÜ TUTUKLANDI

Firari Adil Öksüz'ün Sakarya'daki arama çalışmalarında da yer alan dönemin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürü E.Ö. ile komiser M.F, Sakarya'da yürütülen FETÖ'nün "mahrem yapılanması" soruşturması kapsamında 29 Haziran 2018'de tutuklandı.

Şüpheli E.Ö'nün firari Adil Öksüz'ün Sakarya'daki arama çalışmaları sırasında dönemin KOM Şube Müdürü olarak görev yaptığı ve İçişleri Bakanlığı'nca açığa alındığı öğrenildi.

ÖKSÜZ'ÜN SERBEST BIRAKILMASI DAVASI

Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili 13'ü asker, 14'ü Emniyet Genel Müdürlüğü personeli ve biri eski Başbakanlık Müşaviri 28 sanığın Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam ediliyor.

Davanın iddianamesinde darbe girişiminin ardından Öksüz yakalandıktan sonra düzenlenen tutanakların zamanında adliyeye gönderilmediği, üzerinde ele geçirilen suç delili niteliğindeki eşyaların gerekli incelemeler yaptırılmadan Öksüz'e teslim edildiği ve Ankara Batı Adliyesi'ne ulaştırılan soruşturma evrakının eksik olduğu belirtiliyor.

Öksüz'ün korunmasına yönelik kamu görevlileri hakkında da soruşturma başlatıldığı kaydedilen iddianamede, FETÖ'nün faaliyetleri ve özellikle 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı darbe girişimiyle silahlı terör örgütü olduğunun kanıtlandığı ifade ediliyor.

İçişleri Bakanlığı'nın "terörden arananlar listesi"nde "kırmızı" kategoride yer alan, yakalatana 4 milyon liraya kadar ödül konulan ve 18 Temmuz 2016'da adeta "sır" olan Adil Öksüz'ün yakalanması için yaklaşık 2 yıldır yurt içi ve yurt dışında arama çalışmaları devam ediyor.

EŞİ VE KAYINBİRADERİ ABD'DE GÖRÜNTÜLENDİ

Adil Öksüz'ün eşi ve üç çocuğunu ABD'de yaşayan örgüt mensubu kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım'ın yanına FETÖ darbe girişiminden bir ay önce yerleştirdiği ortaya çıkmıştı.

New Jersey eyaletine bağlı Ridgefield semtinde bulunan kardeşi Yıldırım'ın evinin önünde AA ekipleri tarafından görüntülenen Aynur Öksüz, kendisine tahsis edilen arabayı kullanıyor.

Aynur Öksüz'ün yaşadığı üç katlı evin bulunduğu Ridgefield semti, New Jersey eyaletinin lüks ve güvenli bölgelerinden biri olarak biliniyor.

Clark Avenue (caddesi) üzerinde, özel garajı ve bahçesi olan yaklaşık 550 bin dolar değerindeki evin önünde, Öksüz'ün kardeşi Abdulhadi Yıldırım'ın da kullandığı 3-4 ayrı lüks araç da bulunuyor.

Öksüz'ün kayınbiraderi Yıldırım'ın, New Jersey eyaletinin Manhattan manzaralı Edgewater semtindeki lüks oto satışı ve tamiri yapılan iş yerinde müşterilerle ilgilenirken ve çalışanlarıyla konuşurken çekilen görüntüleri, AA objektiflerine yansıdı.

Hudson Nehri'nin kenarındaki River Road (caddesi) üzerinde bulunan Edgewater Motors isimli iş yerinin önünde, çeşitli markalarda çok sayıda lüks otomobilin yer alması dikkati çekti.

Yıldırım'ın iş yerine ABD bayrağı asmaya çalışırken bunu önce kendisinin öptüğü, ardından yanındaki yeşil tişörtlü çalışanına öptürdüğü görüldü.

EN YAKININDAKİ İSİMLER CEZA ALDI

Adil Öksüz'ün salıverildikten sonra Sakarya'ya geldiği yönündeki ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Akyazı ilçesindeki kayınpederinin evinde 1 Ağustos 2016'da arama gerçekleştirdi. Öksüz'ün Sakarya'ya gelirken kullandığı "34 SIR 49" plakalı otomobili, kayınpederinin evinin garajında bulundu.

Öksüz'ün kayınpederi Cevat Yıldırım Sakarya'da, kardeşinin eşi Şenay Öksüz Mersin'de, kayınvalidesi Hatice Yıldırım Sakarya'da, öğretmenlik yapan akrabası Sahure Öksüz de Marmaris'te tutuklandı.

Kayınvalide Hatice Yıldırım hakkında "anayasayı ihlal" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine 13 Temmuz'da başlanacak.

Öksüz'ün Karabük Üniversitesi'nde görevliyken ihraç edilen eski Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkan Yardımcısı kardeşi Yrd. Doç. Ahmet Öksüz (44), Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.

Kayınpeder Cevat Yıldırım ile baldızı Emine Şennur Şen'in Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada sanıklar, "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl üçer ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kuzen Zübeyir Öksüz'e, yargılandığı İzmir 15. Ağır Mahkemesi'nce "silahlı terör örgütü üyesi" olmak suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

FETÖ'nün "Rusya İmamı" olduğu iddia edilen Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım ile bacanağı gazeteci Erdal Şen'in de aralarında bulunduğu 5 sanık hakkında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan açılan dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti, Yıldırım'ın 7 yıl 6 ay, Şen'in ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Adil Öksüz'ün hocası olduğu iddia edilen eski SAÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Davut Aydüz 11 Ağustos'ta, arkadaşı eski SAÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhittin Akgül de 23 Ağustos'ta Sakarya'da tutuklandı. Aydüz ve Akgül'ün de aralarında bulunduğu 24 eski akademisyenin Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanması tamamlandı. Öksüz'ün hocası Davut Aydüz 7 yıl 6 ay, arkadaşı Muhittin Akgül 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

Öksüz'ün yengesi Şenay Öksüz, "anayasayı ihlal" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu olarak yargılanıyor.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Öksüz'ün baldızı Belkıs Nur Tetik'in yargılanmasına, Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor.

Öksüz'ün diğer bacanağı olan ve 2010 KPSS'deki usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanan Ökkeş Tetik ise Konya merkezli 31 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 23 Haziran'da Sakarya'da gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

İstanbul'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında FETÖ'nün evraklarını kargo ile ABD'ye göndermeye çalışırken gözaltına alınan yeğen Esmaül Hüsna Öksüz'ün de tutuklanmasına karar verildi.