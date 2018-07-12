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haber: soruşturmasında sapık detaylar!

Kamuoyunda Adnan Hoca olarak bilinen 'a karşı dün sabah saatlerinde Emniyet güçleri eş zamanlı operasyon yapmış, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. 31 ayrı suçtan hakkında soruşturma başlatılan Adnan Oktar grubuyla ilgili şoke eden ve mide bulandıran detaylar ortaya çıkmaya başladı. 11 yaşından 40 yaşına kadar bir çok kadına le suçlanan örgütle ilgili Türkiye genelinde operasyonlar devam ediyor. Dün akşam saatlerinde Kandilli'de bir villaya yapılan operasyon sonucu iki kişi polise karşı çatışmış, mermileri bittikten sonra etkisiz hale getirilerek gözaltına alınmışlardı. 9 kadın ve 13 erkek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülerek tutuklanmışlardı. Zaman geçtikçe örgütün sapıklıkları ortaya çıkmaya başladı. İşte Adnan Oktar'ın ve grubunun sapıklıkları...

Giriş Tarihi: 12.7.2018 17:50 Güncelleme Tarihi: 12.7.2018 17:50
Son dakika haber: Adnan Oktar soruşturmasında sapık detaylar!

Dün sabah saatlerinde grubuna karşı yapılan operasyon genişleyerek devam ediyor. ortaya çıkan detaylar örgütün kadınlara karşı ne kadar acımasız olduğunu ortaya çıkarttı. Bir çok suçlama ile örgüte yapılan operasyon sonucunda dün 235 kişi gözaltına alınmış, sağlık kontrolünden sonra emniyet müdürlüğüne götürülmüştü.

KANDİLLİ'DE BİR VİLLAYA DAHA OPERASYON YAPILDI

Dün akşam saatlerinde Kandilli'de bulunan bir villaya yapılan operasyon sonucu 13 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin ifadeleri doğrultusunda operasyonu düzenleyen emniyet güçleri eş zamanlı baskınlar yapmaya devam ediyor. Saatler geçtikte örgütün iğrençlikleri de gün yüzüne çıkmaya başladı.

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Son dakika haber: Adnan Oktar soruşturmasında sapık detaylar!
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