Son dakika haber: Adnan Oktar soruşturmasında sapık detaylar!

Dün sabah saatlerinde Adnan Oktar grubuna karşı yapılan operasyon genişleyerek devam ediyor. Son dakika ortaya çıkan detaylar örgütün kadınlara karşı ne kadar acımasız olduğunu ortaya çıkarttı. Bir çok suçlama ile örgüte yapılan operasyon sonucunda dün 235 kişi gözaltına alınmış, sağlık kontrolünden sonra emniyet müdürlüğüne götürülmüştü.

KANDİLLİ'DE BİR VİLLAYA DAHA OPERASYON YAPILDI

Dün akşam saatlerinde Kandilli'de bulunan bir villaya yapılan operasyon sonucu 13 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin ifadeleri doğrultusunda operasyonu düzenleyen emniyet güçleri eş zamanlı baskınlar yapmaya devam ediyor. Saatler geçtikte örgütün iğrençlikleri de gün yüzüne çıkmaya başladı.