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Son Dakika: 'da terör operasyonu... 6 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi... Terör örgütü 'nın gençlik yapılanması üyesi oldukları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2018 11:36
Son Dakika: İstanbul'da terör operasyonu... 6 kişi gözaltına alındı

'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü 'nın gençlik yapılanması üyesi olduğu iddia edilen 6 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütünün gençlik yapılanması DGH üyesi olduğu iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, özel harekat polisinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 6 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 1 pompalı tüfek ve 51 mermi ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Zanlıların, Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi'nde park halindeki bir aracı kundaklama olayına da karıştıkları bildirildi.

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Son Dakika: İstanbul'da terör operasyonu... 6 kişi gözaltına alındı
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