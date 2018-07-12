Son dakika: Karabük'te FETÖ/PDY operasyonu

Alınan bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik çalışmasını sürdürüyor.

Çalışmada kapsamında yapılan operasyonla Karabük Emniyet Müdürlüğü bünyesinde polis olarak görev yapan ve FETÖ yapılanmasına doğrudan veya dolaylı olarak yardımda bulunmak ve iş birliği içerisinde oldukları gerekçesiyle önce görevden uzaklaştırıldıktan sonra ihraç edilen A.D, E.A, Y.Ç, C.T, Y.E.D, C.Ü. ve Y.G. gözaltına alındı.

Eski polislerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen bazı dijital materyallere el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.