Son dakika: Siirt merkezli terör operasyonu

Siirt merkezli 5 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Eruh Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 40 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Jandarma ekiplerince 5 ilde bazı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, terör örgütü üyesi oldukları ve örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 40 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun yürütüldüğü Eruh ilçesine getirilen şüphelilerin jandarmadaki işlemlerine başlandı.