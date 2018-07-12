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Son dakika: merkezli terör operasyonu

Son dakika haberi! 5 ilde düzenlenen operasyonda terör örgütü üyesi oldukları, örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 40 şüpheli yakalandı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2018 15:17 Güncelleme Tarihi: 12.7.2018 16:32
Son dakika: Siirt merkezli terör operasyonu

merkezli 5 ilde terör örgütü 'ya yönelik düzenlenen operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Eruh Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 40 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Jandarma ekiplerince 5 ilde bazı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, terör örgütü üyesi oldukları ve örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 40 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun yürütüldüğü Eruh ilçesine getirilen şüphelilerin jandarmadaki işlemlerine başlandı.

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Son dakika: Siirt merkezli terör operasyonu
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