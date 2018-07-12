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Son dakika: ve Mardin'de 5 terörist teslim oldu

Son dakika haberi! ve Mardin'de bölücü terör örgütü mensubu 5 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2018 17:40
Son dakika: Şırnak ve Mardin'de 5 terörist teslim oldu

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü yurt içi terörle mücadele harekatına ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre 'ın Silopi ilçesinde, 'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 4 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu. Güçlükonak ilçesinde ise güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında bir adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde de Suriye'deki barınma alanlarından kaçan /PYD-YPG terör örgütü mensubu bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

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Son dakika: Şırnak ve Mardin'de 5 terörist teslim oldu
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