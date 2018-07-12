Yeni sistemin ilk Meclis Başkanı seçiliyor

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk TBMM
Başkanı, bugün yapılacak oylama ile seçilecek. Dört adaylı yarışta, parlamenter sistemin son başbakanı AK Parti
'nin adayı Binali Yıldırım
'ın üçüncü turda Meclis Başkanı seçilmesi bekleniyor. Meclis Başkanlığı için CHP Erdoğan Toprak
'ı, İyi Parti Hayrettin Nuhoğlu'nu, HDP ise Meral Danış Beştaş'ı aday gösterdi. Aday çıkarmayan MHP, AK Parti'nin adayı Yıldırım'ı destekleyecek. TBMM İçtüzüğüne göre, Başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim gerçekleştiriliyor. İlk seçilenin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi üç yıl olacak. Başkan seçimi gizli oyla yapılırken ilk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki (400 oy) ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu (301 oy) aranacak. Salt çoğunluk sağlanamazsa, en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak ve en fazla oy alan başkan seçilecek.