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11 terörist etkisiz hale getirildi

Giriş Tarihi: 13.7.2018
Bitlis'in Sehi Ormanları'nda yapılan operasyonlarda, 4'ü ölü, 1'i sağ 5 terörist etkisiz hale getirildi. Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi Kovankaya köyü bölgesinde düzenlenen operasyonda, 2 terörist ölü ele geçirildi. Bölgede yapılan aramalarda ise, 1 terörist sağ olarak yakalandı. Kuzey Irak'ın Zap bölgesi 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Diğer taraftan Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, /KCK'ya kuryelik ve iş birlikçilik yaptığı belirlenenlere yönelik operasyonda 3 Fransız uyruklunun da aralarında yer aldığı 16 zanlı gözaltına alındı.
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11 terörist etkisiz hale getirildi
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