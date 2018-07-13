ABD silahlarını satıyorlar

Menbiç'ten çekilirken ABD
silahlarını teslim etmesi gereken PKK
/PYD-YPG
terör örgütü yine kurnazlık peşinde. Örgüt militanlarının teslim etmeleri gereken silahları bölgedeki farklı gruplara satmaya çalıştığı belirtiliyor. Türkiye
ve ABD'nin üzerinde mutabık kaldığı Menbiç Yol Haritası'nın uygulanmasına devam ediliyor. Bölgeden gelen bilgilere göre terör örgütü PKK/PYD-YPG'nin Menbiç'ten çekilme süreci başladı. Bazı noktalarda çekilmeler gerçekleşiyor ancak Menbiç'i elinde bulunduran Suriye
Demokratik Güçleri'ni (SDG) PKK/PYD-YPG'li militanlar kontrol ediyor. SİLAHLARI SATIYORLAR
Terör örgütü militanlarının ABD'nin verdiği silahları Menbiç'i terk etmeden önce ABD'li askerlere teslim etmesi gerekiyor. Ancak bazı militanlar silahların teslim etmemek için bölgedeki farklı gruplara sattığı, buradan para kazanmaya çalıştığı belirtiliyor. Bu yöntemle ABD'nin verdiği silahların Suriye sahasında kalacağı, böylece Türkiye'ye karşı tehdit oluşturmaya devam edeceğine dikkat ediliyor. Silahların bu bahane ile yeniden örgüte dönebileceği ifade ediliyor.