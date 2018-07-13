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ABD’li heyet bugün Ankara’ya gelecek

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2018
ABD’li heyet bugün Ankara’ya gelecek
ABD'den teknik bir heyet elebaşı 'in iadesi için bugün Ankara'ya gelecek. Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı yetkililerinden oluşan ABD'li heyetin Dışişleri Bakanlığı'nda yapacağı görüşmede darbenin sivil imamı Hakan Çiçek'e ait telefondan 15 Temmuz akşamı Pensilvanya'da bulunan "Uzun Cevdet" lakaplı Cevdet Türkyolu'nun oğlu Esat Türkyolu'nun telefonuna geçilen mesajlar gibi çok sayıda somut delili yeniden masaya koyması bekleniyor.
Heyetin İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk iddiasıyla yargılanan ABD'li rahip Andrew Brunson'ı da gündeme getirmesi bekleniyor.
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ABD’li heyet bugün Ankara’ya gelecek
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