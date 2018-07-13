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'ın bahçesindeki hayvanlar barınağa gönderildi

Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen ve grubuna yönelik operasyonda, ''suç örgütü elebaşı" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 'ın yaşadığı villanın bahçesindeki köpekler ile tavus kuşları, polis ekipleri koordinesinde ekiplerince barınağa götürüldü.

Giriş Tarihi: 12.7.2018 22:34 Güncelleme Tarihi: 13.7.2018 02:01
Adnan Oktar'ın bahçesindeki hayvanlar barınağa gönderildi

'ın Çengelköy'deki villasının bahçe kapısındaki mühür polis ekiplerince söküldü.

İçeride metal dedektörle arama yapan ve yerleşkede incelemelerde bulunan polis, bahçedeki farklı alanlarda çelik halata iplerle bağlanmış köpekleri ve 2 tavus kuşunu ekiplerine teslim etti.

İşte Adnan Oktar'ın çetesi

Villanın girişinde bulunan bir köpek de yine ekiplerce alındı. Operasyon sonrası sahipsiz kalan köpekler ile tavus kuşları, Üsküdar Belediyesi Hayvan Barınağı'nda koruma altına alındı.

Bu arada, operasyon sırasında evin bahçesinde kalan bir araç tutanakla sahibine teslim edilirken, lüks marka bir cip de çekiciye yüklenerek götürüldü.

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Adnan Oktar'ın bahçesindeki hayvanlar barınağa gönderildi
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