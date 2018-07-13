Diyanet kurban bedellerini açıkladı

Diyanet
İşleri Başkanı Ali Erbaş, dün Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Merkezi'nde düzenlenen "2018 Yılı Vekâlet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısında konuştu. Erbaş, "Yeryüzünde iyilik hâkim olana kadar durmaksızın çalışmayı şiar edinen vakfımız, kestiği kurbanları yurtiçinde ihtiyaç sahiplerine, sığınmacılara, Kuran kurslarına ve öğrenci yurtlarına ulaştırmaktadır. Yurtdışında ise öncelikle açlık, yoksulluk ve iç çatışmaların yoğun olduğu Afrika'dan başlamak üzere, Orta Asya'dan Balkanlar'a, Kafkasya'dan Uzakdoğu ve Latin Amerika'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada mazlum kardeşlerimize kurban dağıtımı yapılmaktadır" dedi. İNTERNETTEN BAŞVURU
TDV tarafından bu yıl belirlenen vekâlet yoluyla kurban kesim bedellerini açıklayan Prof. Dr. Erbaş şunları söyledi:
"Yurtiçi kurban bedeli 850 lira, yurtdışı kurban bedeli ise 625 lira olarak belirlenmiştir. Vatandaşlarımız, 'www. diyanetvakfi.org.tr' ve 'bagis.diyanetvakfi.org. tr' adreslerinden online bağış yapabilmenin yanı sıra il ve ilçe müftülüklerimize, cami görevlilerimize, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da vekalet yoluyla kurban programına katılıp, kurbanlarını vekalet yoluyla kestirebilir. Vatandaşlarımız ayrıca '0312 416 90 00' numaralı çağrı merkezini arayarak kurban vekâleti hakkında detaylı bilgi alabilir."