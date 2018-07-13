Hizmete Hacıbayram’dan start

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
başkanlığında ilk kabine toplantısı bugün yapılacak. Toplantı öncesinde Başkan Erdoğan ve Bakanlar 23 Nisan 1920'de Atatürk ve silah arkadaşlarının Meclis'in açılmasından önce yaptığı gibi Hacıbayram Camisi'nde cuma namazı kılacak. İLK KABİNE TOPLANTISI
Namazın ardından yapılacak olan toplantıda hükümetin ilk 100 günlük ve 6 aylık program ele alınacak. Hükümetin öncelikli hedefi ekonomi olacak. Manipülatif kur ve faiz baskısıyla mücadele edilecek. OHAL
'in kaldırılması, terörle etkin mücadele için yeni yasal düzenlemeler, terör örgütü PKK
, PYD
'ye yönelik operasyonlar ve FETÖ ile mücadele yeni dönemde öncelikli konular arasında yer alacak. Başkan Erdoğan'ın seçim vaatleri arasında yer alan projeler de yine ilk yapılacaklar listesinde. Öğretmen, polis, din görevlisi ve hemşirelerin ek göstergelerinin 3600'e çıkarılmasına ilişkin düzenleme hayata geçirilecek. Gençlerin beklediği bedelli askerlikle ilgili düzenleme de ilk 6 ay içerisinde çıkarılacak olan düzenlemelerden biri olacak. İstanbul 3.'üncü Havalimanı'nın ilk etabı 29 Ekim 2018'de hizmete açılması, Kanal İstanbul'un yapım ihalesi de öncelikli projeler arasında. Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki ofisler ve kurulların çalışmaları da kabinenin ilk toplantında ele alınacak.