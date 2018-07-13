MİT yurtdışında iki FETÖ’cüyü daha yakaladı

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Başkanlığı'nca, iki üst düzey FETÖ
'cü, Ukrayna ve Azerbaycan'da terörist yurt dışında yakalanarak yurda getirildi. Azerbaycan'da yakalanan İsa Özdemir, 1997'de Bakü Devlet Üniversitesi'ni bitirdi. Terör örgütünün bir dönem Azerbaycan hususi işler sorumluluğunu yürüten Özdemir'in, FETÖ'nün "Azerbaycan kasası" olarak da görev yaptığı bildirildi. Ukrayna'da yakalanan Salih Zeki Yiğit'in ise Mersin'de FETÖ'ye bağlı iş adamlarının imamlığını yürüttüğü belirlendi. İş adamlarından topladığı paraları başta Pensilvanya olmak üzere Afrika ülkelerindeki okulların finansmanı için yurt dışına transfer eden Yiğit, darbe girişimi sonrasında yurt dışına kaçmıştı.