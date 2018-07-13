Müge Anlı’nın çözdüğü cinayete müebbet!

Arif-Havva Çatal çifti, kızları Safiye Ü'nün bulunması için ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programına başvurdu. İki çocuk annesi 23 yaşındaki kadın aranırken canlı yayına bağlanan akrabalarından biri "Safiye kayınbiraderi Recep Ü. ile Çorlu'da kol kola geziyor. Bir akrabamızdan 200 bin lira istemişler" dedi. Bu kişi, ikilinin birlikte çekilmiş bir de fotoğrafını da programa gönderdi. Bunun üzerine Safiye Ü. ve kayınbiraderi Recep Ü. önce canlı yayına bağlandı, ardından stüdyoya geldi. İddiaları yalanlayan Safiye Ünlübaş, cinayeti ise şu sözlerle itiraf etti: "Kocam kumar oynayan biriydi. Eve patronu Sabri Altunbaş'ı getiriyordu. Bir gün yine patronunu getirdi. Sabri Bey bana 'Bundan sonra kocanın maaşını sana vereceğim' dedi. Kocam da onayladı. Buna bir anlam veremedim. Sonraki günler Sabri Bey eve gelip gitmeye başladı. Bir keresinde bana tecavüz etti. Kocama söyleyemedim. Sabri Bey ile ilişkim oldu. Bunu daha sonra kocam duydu. Bana 'Onu öldüreceğim, seni de boşayacağım' dedi. Daha sonra Sabri Bey'in öldürüldüğünü duydum. Kocam ortadan kayboldu. Ben de hayatından endişe edip kayınbiraderimle görüştüm ve kocamı bulmak için birlikte Çorlu'ya gittim."

AZMETTİREN GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 21 Ocak'ta Sultan Çiftliği Mahallesi'ndeki evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Altunbaş'ın kaldırıldığı Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma başlattı. İtirafın ardından Safiye Ü. ve kayınbiraderi Recep Ü., stüdyoya gelen polis tarafından sorgulanmak üzere gözaltına alındı. İfadeler doğrultusunda polis, cinayeti azmettirdiği gerekçesiyle Recep Ü'yü gözaltına aldı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Şüpheli Arif Ü'nün de Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir köyde saklandığı belirleyen ekipler, düzenlenen baskınla şüpheliyi yakaladı. Şüpheli, daha sonra Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Arif Ü. ve Recep Ü, adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından iki kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MÜEBBET HAPİS İSTEMİYLE YARGILANIYOR

Arif Ü.ve Recep Ü., hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda, Arif Ü ve Recep Ü. Hakkında, "Tasarlayarak adam öldürme, suç delillerini gizleme ve yok etme ile adam öldürmeye azmettirme" suçlarından dava açıldı. İki kardeş önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşına çıkacak.