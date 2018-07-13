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Son Dakika: 98 askeri personel hakkında soruşturma başladı!

Son dakika haberi... merkezli 13 ilde 'nün 'daki "subay mahrem yapılanması"na yönelik çalışma kapsamında sabit telefonlardan ardışık olarak arandıkları belirlenen 98 askeri personel hakkında soruşturma başlatıldı, haklarında gözaltı kararı bulunan 24 zanlıdan 15'i yakalandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2018 11:22 Güncelleme Tarihi: 13.7.2018 11:24
Son Dakika: 98 askeri personel hakkında soruşturma başladı!

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Fethullahçı Terör Örgütünün subay mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik çalışma yapıldı. Kayseri'de bakkal ve büfe olarak faaliyet gösteren iş yerlerinde kontörlü olarak kullanıldığı anlaşılan sabit hatlar üzerinden 'mahrem imamlar' tarafından faaliyetleri kapsamında 98 askeri personelin ardışık olarak arandığı tespit edildi.

ARDIŞIK ARAMA KAYITLARI TESPİT EDİLDİ

Ardışık arama kaydı tespit edilen 1'i yarbay, 2'si binbaşı, 5'i yüzbaşı, 31'i üsteğmen, 50'si teğmen, 6'sı astsubay, 4'ü askeri öğrencilikten ayrılan olmak üzere 98 askeri personel hakkında FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan soruşturma başlatıldı.

24 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Yapılan çalışmalarda bu şahıslardan 62'si hakkında daha önceden FETÖ soruşturmaları kapsamında işlem yapıldığı belirlenirken, hakkında işlem yapılmayan 32'i muvazzaf toplam 36 şüpheliden 24'ü hakkında arama ve gözaltı kararı verildi. Bu şahıslar hakkında Kayseri merkezli, İstanbul, Nevşehir, Tunceli, Malatya, İzmir, Konya, Kütahya, Ankara, Hakkari, Balıkesir, Burdur ve Bitlis illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda H.Ö., Ö.Ü., O.O., H.A., Ü.Ö., A.K., F.T., M.C.G., E.A., Ö.C., B.N., S.K., E.B. ve N.A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. A.O., O.V., A.E., M.A., M.Ü., Ş.K., H.B., E.Ç. ve A.İ.E. adlı firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

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Son Dakika: 98 askeri personel hakkında soruşturma başladı!
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