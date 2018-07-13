Son dakika: Çanakkale’de FETÖ operasyonu: 12 tutuklama

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin görev aldığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK Kara Kuvvetleri kripto mahrem yapılanmasının ortaya çıkarılmasına yönelik yürütülen, kısaca büfe/ankesörlü/sabit telefonlardan ardışık(peşi sıra) arama yapılması soruşturması kapsamında geçen hafta haklarında gözaltı kararı verildiği bildirilen tamamı subay olan 26 şüphelinin ifade ve sorgu işlemleri tamamlandı.

12 şüpheli, FETÖ üyesi olmak suçundan tutuklandı. 11 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 3 şüphelinin ise yakalama çalışmaları sürüyor.