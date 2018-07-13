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Son dakika: ’de operasyonu: 12 tutuklama

Son dakika haberi! ’de Kara Kuvvetleri kripto mahrem yapılanmasının ortaya çıkarılmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 12 kişi tutuklandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2018 17:06
Son dakika: Çanakkale’de FETÖ operasyonu: 12 tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin görev aldığı, /PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri kripto mahrem yapılanmasının ortaya çıkarılmasına yönelik yürütülen, kısaca büfe/ankesörlü/sabit telefonlardan ardışık(peşi sıra) arama yapılması soruşturması kapsamında geçen hafta haklarında gözaltı kararı verildiği bildirilen tamamı subay olan 26 şüphelinin ifade ve sorgu işlemleri tamamlandı.

12 şüpheli, FETÖ üyesi olmak suçundan tutuklandı. 11 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 3 şüphelinin ise yakalama çalışmaları sürüyor.

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Son dakika: Çanakkale’de FETÖ operasyonu: 12 tutuklama
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