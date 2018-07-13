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Son dakika: Erdoğan, o e katılacak

'ın, " Demokrasi ve "nde 15 Temmuz 'nde düzenlenecek e katılacağı öğrenildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2018 21:02 Güncelleme Tarihi: 13.7.2018 21:22
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, o yürüyüşe katılacak

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin ikinci yılında, 15 Temmuz 'nde, Türkiye 'ın da katılımıyla tören düzenlenecek.

ANKARA PROGRAMI TAMAMLANINCA, İSTANBUL'A GEÇECEK

Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve 'nde Ankara'daki programını tamamladıktan sonra İstanbul'a geçecek ve burada 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Şehitler Anıtı'nı ziyaret edecek.

ŞEHİTLER MAKAMINDA

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenecek e katılacak ve burada halka hitap edecek.

"ŞEHİTLER MAKAMI"NA YOĞUN İLGİ

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nın hemen altındaki bin 500 metrekarelik alanda inşaatı devam eden "15 Temmuz Şehitler Müzesi"nin de kısmi açılışı gerçekleştirilecek.

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, o yürüyüşe katılacak
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