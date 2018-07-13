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Son Dakika: 'nda kritik toplantı! - çalışma grubu toplantısı başladı

Son dakika haberi... ile terör örgütü ile mücadele, elebaşı 'in iadesi, , konsolosluk ve 'de tutuklu ABD vatandaşlarının ele alınacağı toplantı 'da yapılıyor.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2018 10:09 Güncelleme Tarihi: 13.7.2018 10:34
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'nda kritik toplantı! Türkiye-ABD çalışma grubu toplantısı başladı

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, ile teknik seviyede ikili ilişkilerin çeşitli veçhelerini farklı vesilelerle düzenli olarak ele alıyor.

Bu çerçevede, nda yapılan toplantıda, başta 'in iadesi olmak üzere terör örgütüyle mücadele, iki ülke arasında adli işbirliği ve her iki ülkede tutuklu Türk ve ABD vatandaşları konularında görüş teatisinde bulunulacak.

TOPLANTIDA İKİ ÜLKENİN ADALET, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ BAKANLIK YETKİLİLERİ VAR

Toplantıda iki ülke Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları yetkilileri yer alıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın 16 Şubat'ta Türkiye ziyaretinde görüş ayrılıklarını ortadan kaldırmak ve karşılıklı güvenin yeniden tesisi amacıyla iki ülke arasında mekanizma kurulması kararlaştırılmıştı.

Bu kapsamda oluşturulan 3 çalışma grubundan birini FETÖ, konsolosluk, , hukuki konular ve ABD'nin Türkiye'de tutuklu bulunan vatandaşları oluşturuyor.

Toplantının ardından ortak açıklama yapılması bekleniyor.

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Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'nda kritik toplantı! Türkiye-ABD çalışma grubu toplantısı başladı
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