Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Konya'da FETÖ/PDY operasyonu

Son dakika: 'da / operasyonu

Son dakika haberi! Beyşehir İlçe Jandarma Komutanı, / soruşturması kapsamında gözaltına alındı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2018 17:08
Son dakika: Konya'da FETÖ/PDY operasyonu

'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik soruşturma kapsamında, Beyşehir İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yalçın Urlu gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce gözaltına alınan örgüt mensubu askeri personel ve bu personele "mahrem imamlık" yaptığı tespit edilen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yalçın Urlu hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Urlu, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Urlu, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Gözaltındaki Adnan Oktar ile ilgili yeni detaylar! FETÖ'cü Opçin ve Baransu ile görüşmüş
JÖPER’ler ilk defa bu kadar yakından görüntülendi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Konya'da FETÖ/PDY operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN