Son dakika: Şırnak'ta teröristlerin kaçarken sakladıkları silahlar bulundu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerin kaçarken sakladıkları 16 uzun namlulu silah ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Silopi'nin Başak Mahallesinde bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçleri, evin bahçesinde yapılan kazı sonucu toprağa gömülü PKK'lı teröristlere ait 16 kalaşnikof marka silah buldu

Silopi Belediyesi logosunun bulunduğu poşetlerde ele geçirilen silahları ilçede 2 yıl önce PKK'lı teröristlerin, çukur kazarak, patlayıcı tuzaklayarak saldırılar gerçekleştirdiği dönemde operasyon yapan güvenlik güçlerinden kaçarken sakladıkları sanılıyor.