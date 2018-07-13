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Son dakika: 'ta teröristlerin kaçarken sakladıkları silahlar bulundu

Son dakika haberi!   ilçesinde düzenlenen operasyonda toprağa gömülü 16 uzun namlulu silah ele geçirildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2018 15:41
Son dakika: Şırnak'ta teröristlerin kaçarken sakladıkları silahlar bulundu

'ın ilçesinde 'lı teröristlerin kaçarken sakladıkları 16 uzun namlulu silah ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Silopi'nin Başak Mahallesinde bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçleri, evin bahçesinde yapılan kazı sonucu toprağa gömülü PKK'lı teröristlere ait 16 kalaşnikof marka silah buldu

Silopi Belediyesi logosunun bulunduğu poşetlerde ele geçirilen silahları ilçede 2 yıl önce PKK'lı teröristlerin, çukur kazarak, patlayıcı tuzaklayarak saldırılar gerçekleştirdiği dönemde operasyon yapan güvenlik güçlerinden kaçarken sakladıkları sanılıyor.

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Son dakika: Şırnak'ta teröristlerin kaçarken sakladıkları silahlar bulundu
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