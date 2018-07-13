Yeni dönemin ilk TBMM Başkanı Binali Yıldırım

24 Hazıran seçimlerinin ardından TBMM
dün yeni başkanını seçti. Genel Kurul'daki oylamada AK Parti Milletvekili Binali Yıldırım
, CHP Milletvekili Erdoğan Toprak, HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş, İyi Parti Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu ve Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam, TBMM Başkanlığı için yarıştı. Aday göstermeyen MHP ise Yıldırım'ı destekledi. İlk iki turda adaylardan hiç birisi üçte iki çoğunluk olan 400 oya ulaşamadı. Üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 arandı. Kabinenin yeni üyeleri milletvekili olmadıkları Genel Kurul'u, locadan izledi. Locada Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım ile çocukları ve torunları da vardı. Yıldırım, 335 oy alarak TBMM Başkanı seçildi. Yıldırım teşekkür konuşmasında, "Yeni dönem Meclisi, yapılan anayasa değişikliği doğrultusunda uzlaşma kültürünü daha da geliştirme imkanına sahip olmuştur" dedi. Yeni sistemde yürütmenin TBMM'ye tasarı gönderme yetkisi bulunmadığına dikkat çeken Yıldırım, "Kanun yapma yetkisi tamamen Meclis'e ait olacak. Bu durum yasama organını çok önemli hale getirecektir. Oy veren ya da vermeyen herkesin başkanı olacağım" dedi. Yıldırım, görevi geçici Başkan Durmuş Yılmaz'dan aldı. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, telgraf gönderdiği Yıldırım'ı telefonla da arayarak tebrik etti ve yeni görevinde başarılar diledi. ANKARA