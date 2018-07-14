Kuzey Irak
'ta Sikorsky tipi helikopterin 20 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından düşürülmesi sonucu 15 şehidin verildiği saldırının failinin de Sefer Açar olduğu ortaya çıkmıştı. O helikopterde şehit olan uzman çavuşlar Mustafa Duman ile Ömer Kızılkaya'nın aileleri, oğullarının intikamının alınmasına sevindiklerini söyledi. Gaziantep'te yaşayan şehit Mustafa Duman'ın annesi Elif Duman "Oğlum şehit oldu ama onların parasına imza atan o katil öldürüldü. Devlet unutsa da Allah unutmaz diyordum. Devlet de unutmamış. O katili yok edenden Allah razı olsun" diye konuştu. Şehit Komando Sıhhiye Çavuş Ömer Kızılkaya'nın Burdur
'da yaşayan annesi Zeynep ve babası Halil Kızılkaya "Devletimiz 20 yıl sonra oğlumuzun kanını yerde bırakmadı. Rahat uyu oğlum. Yapanın yanına kar kalmadı" dedi. 117 ŞEHİDİN FAİLİ
O saldırıya karışan teröristlerden Sefer Açar'ın da içinde olduğu 10'u, geçtiğimiz günlerde Bitlis
'in Hizan ilçesinde düzenlenen operasyonda öldürülmüştü. 4 milyonluk kırmızı listedeki PKK'lı Açar'ın 25 yıldan beri örgütün dağ kadrosunda olduğu ve 117 güvenlik görevlisinin şehit edilmesinden arandığı ortaya çıktı. Özgür CEBE- Mehmet BONCUK-Tahir Aşkın KISACIK/ Erdoğan ÖZTÜRK
/SABAH