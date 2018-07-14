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‘Allah unutmaz diyordum devlet de unutmamış’ Yirmi yıl önce düşürülen helikopterin faili teröristin öldürülmesi ailelerin yüreğine su serpti: Devlet de unutmamış. Allah razı olsun

Giriş Tarihi: 14.7.2018