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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan '' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ’nın başkenti ’de düzenlenen Liderler Zirvesi’nden dönüşte uçakta gazetecilere konusunda açıklama yaptı. Erdoğan, “Zannediyorum en kötü ihtimalle yeni yasama döneminde açıklamış oluruz. O zamana kadar da hazırlıklarımızı bitirmiş oluruz. Belki Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile çıkarmayı da deneyebiliriz” dedi. Erdoğan, F-35’lerin ’ye teslimi konusunda ise ABD Başkanı ’ın F-35 konusunda yaptırıma karşı olduğunu belirterek “F- 35’ler son taksitle birlikte toplam 900 milyon doları ödemiş olacağız. 800 milyon doları zaten ödemiştik. 100 milyon dolar daha ödenecek birkaç gün içinde” ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi: 14.7.2018 00:26 Güncelleme Tarihi: 14.7.2018 01:35
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'bedelli askerlik' açıklaması

Başkanlık kabinesi ilk toplantısını yapacak. Gündem sıcak, en büyük beklentilerden biri de konusu. İlk toplantının gündeminde mesaj verebilecek misiniz?

BEDELLİ ASKERLİK NE ZAMAN ÇIKACAK?

Konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanımız çalışmalarını yapacaklar hazırlıklarını yapacaklar. Bunu inşallah seçimden sonra ele alacağız demiştim. Nasılı, nedeni, her şeyiyle, MSB yapacak çalışmayı. Ne kadar kişiyi kapsayacak, hangi yaş grupları arasında olacak, ücret ne kadar olacak, tüm bu konular belirlenecek. Zannediyorum en kötü ihtimalle yeni yasama döneminde açıklamış oluruz. O zamana kadar da hazırlıklarımızı bitirmiş oluruz. Belki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile çıkarmayı da deneyebiliriz. O zaman daha erkene çekmiş oluruz.

Başkan Erdoğan'dan NATO Liderler Zirvesi dönüşü kritik açıklamalar

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'bedelli askerlik' açıklaması
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