Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün TBMM
Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı Binali Yıldırım
için Devlet Şeref Madalyası
Tevcih Töreni düzenlendi. Törende Başkan Recep wTayyip Erdoğan üstün hizmetlerinden dolayı Binali Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası'nı tevcih etti. Erdoğan, "Binali Bey ile 40 yıllık dostluğumuz pek çok imtihanı başarıyla atlatmıştır. 40 yıllık yoldaşlığımızda bizleri hiçbir zaman yolda bırakmadığı gibi bazıları gibi yolunu da şaşırmadı. Gücünü ve itibarını makamlarından alanlardan değil, icraatlarından, millete yapmış olduğu hizmetlerden alan bir arkadaşımız oldu. Özellikle son 16 yılda ulaştırma, haberleşme ve denizcilik alanında gerçekleştirdiğimiz hamlelerimizin gerisinde Binali Bey'in mutlaka bir imzası, izi, emeği vardır" dedi. Törende duygulu anlar yaşayan Yıldırım ise, "Zor zamanda da iyi günlerde de hep yanınızda olmaya, sizinle beraber yol yürümeye, yol arkadaşı olmaya devam edeceğim" diye konuştu. Bu arada TBMM Genel Kurulu da dün Yıldırım başkanlığında toplandı.