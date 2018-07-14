“Erdoğan’ın ömrü boyundan uzun olsun”

DARBE girişimini eşinden öğrenip meydanlara koşan ve iki bacağından vurulan imam Mehmet Arif Arslan
(35) 15 Temmuz
'un ikinci yılında SABAH'a konuştu. Arslan, "İnsanların elinde sadece bayrakları vardı. Ne mutlu Türk'üm diyene diyorlardı, tekbir getiriyorlardı. Rabbim inşallah bir daha bu vatana namert ayağı bastırtmasın" dedi. İşte gazi imamın sözlerinden satır başları:
"Görev icabı eşim Mamak'ta ben Kızılcahamam'daydım. Yatsı namazından sonra eşim, yollarda tanklar gördüğünü, uçakların alçak uçuş yaptığını ve korktuklarını söyledi. Hain FETÖ'nün geçmişte devlete yönelik suikastlarını bildiğim için 'En son bunu da yaptılar' diyerek evden çıktım. İletişime geçtiğim arkadaşlarım Genelkurmay önünde olduklarını söylediler. Oraya doğru ilerlerken sivil giyimli ve elinde polis telsizi olan biri, Emniyet önünde insana ihtiyaç olduğunu söyledi. Ben de oraya gittim. Arabayı park ettiğim an bir patlama oldu. Emniyet gözümüzün önünde cayır cayır yanıyordu.
'Akköprü üzerinde tanklar var, gidelim söyleyelim itfaiyenin geçmesine izin versinler' dedik. 50-60 kişi o tarafa gittik ama üzerimize ateş açtılar. Sağ ve sol ayağımda yanma hissettim. Vurulmuşum.
Rabbimiz Reis-i Cumhurumuza güç kuvvet ve takat versin. Ömrünü boyundan daha uzun eylesin inşallah. O gün açık, kapalı, fakir, zengin herkes mermilerin üzerine koşuyordu. Yolda görüp tinerci dediğimiz insanlar o gün vatan için oradaydı. Çünkü vatan olmadan hiçbir şey olmayacağını biliyorlardı."