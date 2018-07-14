İlk meclis ruhuyla yeni başlangıç

Ankara
dün tarihi günlerinden birini yaşadı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesi göreve başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ilk toplantısı öncesinde tıpkı 98 yıl önce olduğu gibi bakanlarla birlikte Hacıbayram Camisi
'nde cuma namazı
nı kıldı. Namazın ardından Ulus'ta bulunan eski Meclis binasına geçti. Alkışlar arasında tarihi kürsüye çıkan Başkan Erdoğan, konuşmasında şu mesajları verdi: İLK MECLİS'İN DEVAMI:
Yeni yönetim sistemimize göre kurduğumuz kabinemizin bu ilk toplantımızı yapacağımız günde tıpkı bundan 98 yıl önce olduğu gibi yapalım istedik. Duyguluyuz, zira bu çatının altında böyle bir başlangıç yapmak çok şeyler hatırlatıyor bize. Hemen yanımızdaki birinci Meclis binamızda başlayıp 1924'ten itibaren bu binada süren büyük mücadeleyi bir kez daha yad etmek üzere buradayız. Birinci Meclis başlangıçtı, burası devam. Bizler de devamın devamını yapıyoruz. Birinci Meclis, gazi bir Meclis'ti. Şu andaki Meclis'imiz de gazilikle şereflendirilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de gazidir. AYNI HİSSİYATLA:
Türk milleti olarak yeni bir başlangıç yaptık. Türkiye
'nin 24 Haziran seçimleriyle beraber yaşadığı tarihi dönüşümün ilk adımlarını bu kutlu çatının altında milletimizin şahitliğinde atıyoruz. Meclis'in açılışı bu mübarek günün bereketinden istifade edebilmek için seçilmişti. Biz de mübarek cuma günü aynı hissiyatla burada toplandık. Tıpkı 98 yıl önce olduğu gibi bugün de milli iradenin üzerinde hiçbir fani güç tanımadığımızı belirterek sözlerime başlıyorum. İKİ KAT BÜYÜME:
Türkiye ve Türk milleti olarak yeni bir başlangıç yaptık. Bu başlangıcın amacı ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine yükseltme hedefine çok daha hızla erişebilmektir. Hükümetimiz en iyi icraatları yapacak, buna inanıyorum. Geleceğimize güvenle bakacağımız bir Türkiye inşa edene kadar hepimiz dur durak bilmeden çalışacağız. Bu dönemde ülkemizi 2 kat daha büyüterek devletimizi payidar kılmakta, milletimizin mutluluğunu ve refahını arttırmakta kararlıyız. Kendi siyasi ve ekonomik hırslarını toplumun çıkarlarının önüne koyan küçük bir güruhu saymazsanız milletimizin istediği de işte budur. İNŞA VE İHYA:
Yeni bir yolun başlangıcında bir kez daha diyoruz ki, mamur kılınacak şehirlerimiz, yetiştirilecek yavrularımız var. Yapılacak yeni yollarımız, açılacak yeni hastanelerimiz, daha güçlü hale getirilecek eğitim öğretim kurumlarımız var. Bu süreci hiçbir dönemde olmadığı kadar başarılı şekilde hem inşa hem ihya edeceğiz. ERDOĞAN'DAN İLK TALİMAT
Yeni sistemin ilk kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın "Vakit kaybetmeden çalışmalara devam edilmesi" talimatı verdiğini belirten Kalın, şunları kaydetti: "Hedefler için bakanlıklar ve ilgili tüm kurumlar arasında tam bir eşgüdümün, koordinasyonun sağlanması için gerekli çalışmalar yapıldı. Türkiye'nin istikrarı ve sürdürülebilir bir büyüme süreci içinde atılması gereken adımlar tespit edildi. İhracat odaklı büyüme noktasında bir takım yeni adı adımların hazırlıkları yapılıyor." HACIBAYRAM'DA CUMA NAMAZI KILIP KURAN OKUDU
Başkan Erdoğan, cuma namazı için Hacıbayram Camisi'ne aracında TBMM
Başkanı Binali Yıldırım
ile birlikte geldi. Vatandaşların tezahüratlarıyla karşılanan Erdoğan, namazdan önce bir süre Kuran-ı Kerim okudu. Namazı da Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı. Erdoğan cami çıkışı da yoğun ilgiyle karşılaştı. Erdoğan, İkinci Meclis'ten de, yaptığı tarihi konuşma sonrası yine "Başkan Erdoğan" sloganları eşliğinde ayrıldı. 2053 VE 2071'DE BU ÇATI ALTINDA
Dün bu sıralarda devleti kurtarmak ve istiklali sağlamak için bir araya gelinmişti. Bugün ise Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırarak, dünyanın en büyük 10 ülkesinden biri haline getirmenin kararlılığı ile buradayız. Evlatlarımızın da 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirdiklerinde milletimizin de sevinçlerini bu çatı altında yaşayacağına inanıyorum. BUNDAN SONRA ZAFER MARŞLARI YAZACAĞIZ
15 Temmuz gecesi yaşadıklarımızdan sonra hep birlikte ellerimizi açıp tıpkı Akif gibi Rabbimizden "Bir daha İstiklal Marşı yazdırmamasını" dilemiştik. Bundan sonra sadece zafer marşları yazarız. İnşallah çocuklarımıza sadece başarılarımızın hikayelerini anlatacağız. Geleceğe umutla, sevgiyle bakacağız. ÇILGINA DÖNENLER VAR
Bizim yanımızda milletimiz var. Karşımızda ise terör örgütleri ve onları destekleyen güçler var. Ülkemizin büyümesinden, gelişmesinden, kalkınmasından rahatsız olanlar var. Yatırımlarımızı hazmedemeyen sinsi rakiplerimiz var, içeride ve dışarıda. Maziden atiye kurduğumuz köprüyle milletimizin özgüveninin artmasından çılgına dönenler var. DUYGUSALLIĞIMI HOŞ GÖRÜN
Şehadetle ve gazilikle girdiğimiz Anadolu topraklarını, aradan geçen bin yılın ardından yine aynı inanç, azim ve kararlılıkla savunuyoruz. Ecdadımızın emanetini yere düşürmemek, ezanlarımızı susturmamak, bayrağı indirmemek, haysiyetimizi çiğnetmemek için alın terimizle ve gerektiğinde canımızı ortaya koyarak mücadelemizi sürdürüyoruz. Bugün eski Meclis binasındaki bu törenimizi bu tarihi sürekliliğin bir sembolü olarak görüyorum, onun için duyguluyum. Bu duygusallığımı hoş görün.