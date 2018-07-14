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İşte 'ın sındaki odası

Suç örgütü lideri 'ın 'deki sında bulunan odasının fotoğrafı ortaya çıktı. 127 ekranın bulunduğu odadan her yer 24 saat aralıksız izleniyordu.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.7.2018 17:20 Güncelleme Tarihi: 14.7.2018 17:21
İşte Adnan Oktar'ın villasındaki gizli kamera odası

'ın 'deki sında yer aldığı belirtilen odasının fotoğrafı basınla paylaşıldı. İşte o odanın ilk fotoğrafı...

İstanbul merkezli 5 ilde Adnan Oktar suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonla ilgili önemli bilgiler geliyor. Özel Harekat birimlerinin katıldığı ve Mali Şube Müdürlüğü'nün yaptığı operasyonda, Kandilli'deki villada önemli bir ayrıntı kamera görüntülerine yansıdı.

TAM 127 KAMERA!

Sabah erken saatlerde düzenlenen baskın, polis tarafından kameraya kaydedildi. Görüntülerde özel harekat ekiplerinin katıldığı operasyonda villada olanlar yere yatırılmış görülüyordu. Operasyon, havadan ise helikopter kameraları tarafından saniye saniye kayıt altına alınmıştı.

Polis villanın içine girip araştırma yaptıkça, çok daha ilginç manzaralarla karşılaştı. Oktar'ın villanın iç ve dış tarafına 127 kamera yerleştirdiği ortaya çıktı. Görüntülerde, polis tarafından kamera odasından sorumlu kişi de yere yatırılıyor. 127 ekranın duvardaki görüntüsü, polisin çektiği videoya yansırken, kameraların da aktif olduğu görülüyor.

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İşte Adnan Oktar'ın villasındaki gizli kamera odası
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