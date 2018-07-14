KPSS sonuçları açıklandı

KPSS
2018/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), KPSS 2018/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını belirterek, adayların yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc. osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceğini bildirdi. Bu arada 22 Temmuz'da yapılacak KPSSGenel Yetenek ve Genel Kültür Sınavı'na 1 milyon 234 bin 617 aday katılacağı öğrenildi.