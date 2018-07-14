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Bahçeli'den İnce'ye sert gönderme! "Zavallılar için pişmanlık olabilir..."

Genel Başkanı gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Ülkemize yönelik algı operasyonları, sinsi oyunlar sandığa çarpmış ve tel tel dağılmıştır" dedi. Bahçeli ayrıca, "Ülkücünün fiyatı yoktur, ülkücülüğün pazarı yoktur. Pişman olacak söz söylemeyiz. 'Apolet tartışmasını fazla uzattım' diyen zavallılar için pişmanlık olabilir ancak bizde asla pişmanlık yoktur." diye konuştu.

Giriş Tarihi: 14.7.2018 14:03 Güncelleme Tarihi: 14.7.2018 14:45
Bahçeli'den İnce'ye sert gönderme! Zavallılar için pişmanlık olabilir...

Genel Başkanı gündeme dair açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli, "Ülkemize yönelik algı operasyonları, sinsi oyunlar sandığa çarpmış ve tel tel dağılmıştır" dedi.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:

SİNSİ OYUNLAR SANDIĞA ÇARPMIŞTIR

"Ülkemize yönelik algı operasyonlar, sinsi oyunlar sandığa çarpmış ve tel tel dağılmıştır. öncesi iflasımızın fermanını yazmışlardı. Bitişimizin ilanını yapmışlardı. Allah'tan başka galip yoktur dedik ve direndik. İftiralara rağmen ayakta kaldık. MHP tıpkı Anka Kuşu gibi küllerinden yeniden doğmuş ve bir kez daha taraflı tarafsız herkesin hayranlığını kazanmıştır. MHP Türklüğün övüncü, Türkiye'nin özgüvenidir. Milliyetçi Hareket önlenemez, öngürülemez"

ZİLLET KAYBETMİŞ, BOZGUNCULUK YAPANLAR UNUTAMAYACAKLARI MAĞLUBİYET YAŞAMIŞTIR

24 Haziran'da Türkiye, Türk milleti, demokrasi ve tarihi haklarımız kazanmıştır. Zillet kaybetmiş, bozgunculuk yapanlar unutamayacakları mağlubiyet yaşamıştır. Partimiz yasama faaliyetlerinde seçim beyannamesinde yer bulan vaatlerin gerçekleşmesini sağlayacak. Verdiğimiz sözleri unutmadık, unutmayacağız. Döviz ve faizde şeytanlıklar peşindeler, ancak başaramayacaklar. Parti olarak her desteği vereceğiz. MHP devletin yeniden yapılanma sürecinde sorumluluğunun gereğini yapacaktır."

FETÖ İNSANLIĞIN UTANÇ VESİKASIDIR

MHP kaçak güreşmez, siyaseti ülke vatan ve millet için adam gibi yaparız. Vatan için ölüme seve seve hazırız. 15 Temmuz'da olanlar son 2 asırda yaşadığımız hiçbir ihanete benzememektedir. iblisin yeryüzü garnizonudur. FETÖ insanlığın utanç vesikasıdır. Ülkemiz devşirilmiş vandallar kullanılarak ele geçirilmek istendi.

Muharrem İnce'den apolet itirafı

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Bahçeli'den İnce'ye sert gönderme! "Zavallılar için pişmanlık olabilir..."
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