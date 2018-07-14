‘Oğlumu sırtından vurdular’

Türkiye
'nın
kaderini belirleyen 15 Temmuz
darbe girişiminin ikinci yıldönümünde acılar hâlâ taptaze. 15 Temmuz şehidi 3 çocuk babası Murat Mertel'in (39) babası Abdulhadi Mertel de, yüreğindeki evlat acısının hiç dinmeyeceğini, 15 Temmuz'u da asla unutmayacağını söyledi. Kuyumcu esnafı baba, SABAH'a konuştu:
"15 Temmuz benim evladımı aldı. Kuyumcu esnafı olan oğlum Murat, Acıbadem'de Türk Telekom
binasının arkasında FETÖ
'nün üniform giymiş hainleri tarafından silahla vuruldu. Oraya hainler tarafından vurulan bir vatandaşa yardım için gitmişti. Yaralıyı hastaneye gönderdikten sonra dönüp ateş açan hainlere "Siz de halksınız, o vurduğunuz insan da halk. Neden halka kurşun sıkıyorsunuz?" dedi. Fakat hainlerin sert karşılık vermesi üzerine dönüp vatandaşları uzaklaşmaları için uyardığı sırada açılan ateş sonucu sırtından vurularak orada şehit oldu. TEKNOLOJİ BÜYÜK ROL OYNADI
Benim oğlum profesyonel bir dalgıçtı. Haliç'in temizlenmesi sırasında dalıp kirlilik oranının ölçülmesinde görev yaptı. Benim oğlumu sırtından vuran bu hain darbe girişimcilerini nasıl unuturum? Her duruşmasına katıldım. Hainler cezalarını buldu. Sırtından vurulan oğlum gibi diğer demokrasi kahramanlarının davalarında da en ağır ceza verilsin. Oğlumun 3 çocuğunu yetim bırakan bu hainlerin en ağır cezayla cezalandırılmasını istiyorum.
Yaşamım boyunca 3 darbe gördüm. İlk darbelerde teknoloji
olmamasından dolayı, insanlar bir tek TV'den ve radyodan iletişim sağlayabildikleri için kaderlerine mahkûm kaldı. Önceden yapılan darbelerde teknoloji olmadığı için insanlar radyodan dış dünya ile iletişim kurabiliyorlardı. Evlerin önüne asker geldiği zaman bütün iletişim kesiliyordu. Şimdi ise çocukların dahi ellerinde telefon ve bilgisayar var. Yani teknoloji darbenin gelişimini ve gerçekleşmesini engellemiştir."