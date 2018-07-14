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: 'da yolcu otobüsü tarlaya girdi 15 kişi yaralandı

! ’da kontrolden çıkan şehirlerarası yolcu otobüsünün yol kenarındaki tarlaya girmesi sonucu 15 kişi yaralandı. , sabah saatlerinde Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. İşte son dakika haberin ayrıntıları...

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.7.2018 08:18 Güncelleme Tarihi: 14.7.2018 08:18
Son dakika: Ankara'da yolcu otobüsü tarlaya girdi 15 kişi yaralandı

'nın haberine göre Gaziantep- seferini gerçekleştiren Mehmet H. idaresindeki 27 FU 510 plakalı otobüs, Ankara-Konya karayolunun 27. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Devrilme tehlikesi atlatan araç, yolun sağındaki tarlaya girerek durdu. nedeniyle sürücünün de aralarında bulunduğu 15 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 acil servis, UMKE ve polis ekibi sevk edildi. Hemen yaralıların yardımına koşan sağlık ekipleri şahısların ilk müdahalelerini orada gerçekleştirdi. Şahıslar, yapılan ilk yardım müdahalesinin ardından tedavileri tamamlanmak üzere ambulanslarla Gölbaşı ve Ankara'daki hastanelere sevk edildi. Hastanekaldırılanlan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

ŞOFÖRÜN UYUDUĞU İDDİA EDİLDİ

Kazanın çıkış nedeniyle ilgili olarak otobüsün aniden yola çıkan bir köpeğe çarptığı ve şoförün uyuduğu gibi iddialar öne sürüldü. Kazazedelerden Savaş Yıldız, "Yolda giderken şoför uyumuş. Otobüs köpeğe falan çarpmadı, görmedik öyle bir şey. Tamamen dikkatsizlikten oldu başka bir şey değil" diye konuştu.

Kaza yerini şerit çekerek kapatan polis ekipleri, başka kazaların yaşanmasına engel olmak için önlem aldı. Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.

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Son dakika: Ankara'da yolcu otobüsü tarlaya girdi 15 kişi yaralandı
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