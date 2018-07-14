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Son dakika: 'nın kırmızı bültenle aranan 'İskandinavya sorumlusu' 'da yakalandı

Son dakika gelişmesi: Terör örgütü 'nın sözde "İskandinavya sorumlusu" olan ve kırmızı bültenle aranan C.D, 'da yakalandı. Öte yandan, Danimarka'da ele geçirilen teröristin yanı sıra kırmızı bültenle aranan terör örgütü DHKP/C üyesi bir kişinin de İspanya da yakalandığı bildirildi

Giriş Tarihi: 14.7.2018 14:54 Güncelleme Tarihi: 14.7.2018 15:04
Son dakika: PKK'nın kırmızı bültenle aranan 'İskandinavya sorumlusu' Danimarka'da yakalandı

Terör örgütü 'nın sözde "İskandinavya sorumlusu" olan ve kırmızı bültenle aranan C.D. 'da yakalandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığınca adım adım takip edilen ve kırmızı bültenle 192 ülkede aranan C.D'nin, Almanya'dan Danimarka'ya gideceği bilgisine ulaşılması üzerine çalışma başlatıldı.

"Terör amaçlı örgüte (PKK/KCK) üye olma" suçundan aranan C.D, Türkiye'ye iade edilmek üzere Danimarka'da yakalandı.

C.D'nin, PKK'nın sözde "İskandinavya sorumlusu" olduğu, 2007'nin son aylarında Kuzey Irak'taki terörist kamplarında bulunduğu ve 2012'de Moskova'da bir basın toplantısına katıldığı tespit edildi.

BİR TERÖRİST DE İSPANYA'DA YAKALANDI

Tunceli'nin Ulukale köyünde 1994'te 7 sivilin öldürüldüğü olayın faillerinden, kırmızı bültenle aranan DHKP/C mensubu S.G, İspanya'da yakalandı.

PKK'nın kırmızı bültenle aranan 'İskandinavya sorumlusu' Danimarka'da yakalandı



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