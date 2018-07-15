Son dakika: Başkan Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki törende millete hitap ediyor

İstanbul'da vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması'na katılmak üzere 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne akın etti.

SAYGI DURUŞU

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin akamete uğratılmasının 2. yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

KUR'AN-I KERİM OKUNDU

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı tören alanını, binlerce vatandaş ay-yıldızlı bayraklarla doldurdu.

Şehitler anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Kasımpaşa Büyük Piyalepaşa Camisi İmamı İshak Danış, Kur'an-ı Kerim okudu.

MİLLETE HİTAP EDİYOR

Başkan Erdoğan 15 Temmuz programında millete hitap ediyor.

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Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar;

15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçaklar karşısında kanlarıyla destan yazan, ezanımıza, bayrağımıza, bağımsızlığımıza sahip çıkan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Şüphesiz hiçbir zafer altın tepside sunulmaz. Bugün hem derin bir kederi hem de büyük bir gururu aynı anda yüreğimizde hissediyoruz

Bu zafer, milletimizin direnişi yanında o gece tanklara, uçaklara meydan okuyan şehit ve gazilerimizin cesaretinin sonucudur

Bu millet, FETÖ eliyle Türkiye'nin hizaya sokulmasına, terbiye edilmesine, müstemlekecilerin uydusu haline getirilmesine izin vermemiştir. Ben bu milletin bir ferdi olmakla iftihar ediyorum.

Silah ve bomba seslerinin gecenin karanlığını deldiği o gece Türk milleti cesareti, dirayeti ve mücadelesiyle bu topraklarda Çanakkale ruhunun, Kuvayı Milliye şuurunun halen diri olduğunu göstermiştir.

15 Temmuz, Türk milletinin yeniden dirilişinin, şahlanışının, iradesine yönelik saldırılar karşısında tekrar kıyama kalkmasının adıdır

Bu milletin huzurunu kaçıranlar karşılarında bizleri bulacak, ordumuzu bulacak, polisimizi bulacak, güvenlik korucularımızı bulacak.

15 Temmuz asla unutulmayacak ve unutturmayacağız, o bizim için bir tarihe kayıttır

15 Temmuz ile demokrasimizin rüşdünü tüm dünyada ispat ettik. İnşallah ülkemizde artık darbe defterini bir daha açılmamak üzere kapattık.

O gece bizim için dua edenlerle FETÖ'nün başarısı için gayret edenleri hiçbir zaman unutmayacağız

Pensilvanya'daki melunun takiye, hile, yalan dolanla büyük bir gizlilik içinde büyüttüğü ahtapotun kollarını kestik.