Başkan Erdoğan millete hitap ediyor

İstanbul'da vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması'na katılmak üzere 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne akın etti.
SAYGI DURUŞU
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin akamete uğratılmasının 2. yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
KUR'AN-I KERİM OKUNDU
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı tören alanını, binlerce vatandaş ay-yıldızlı bayraklarla doldurdu.
Şehitler anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Kasımpaşa Büyük Piyalepaşa Camisi İmamı İshak Danış, Kur'an-ı Kerim okudu.
MİLLETE HİTAP EDİYOR
Başkan Erdoğan 15 Temmuz programında millete hitap ediyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar;