Bedelli askerlik ile ilgili son dakika gelişmeleri! Bedelli askerlik 2018 yaşı ve ücreti belli oldu mu?

Bedelli askerlik bekleyenlere son dakika müjdesi! 24 Haziran seçimleri öncesi konusu açılan ve seçimlerden sonra da gündeme getirdiği bedellik askerliğe ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Artık bedelli askerlik 2018 için gün adeta gün saymaa başlayan adaylar, bedelli askerliğe ilişkin detayları merakla bekliyorlar. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın yaptığı açıklamaların gündemi hareketlendirmesinin ardından, Başkan Erdoğan'dan konuya dair son dakika açıklaması geldi. NATO Zirvesi sonrası uçakta konuşan Erdoğan, Bedelli askerliğin en geç yeni yasama döneminde çıkacağını; ancak öncesinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bedelliyi çıkarmayı deneyebileceklerini ifade etti. Peki bedelli askerlik ne zaman çıkacak ve yaş sınırı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar? sorularının cevabını haberimizin içeriğinden bulabilirsiniz.

BEDELLİ ASKERLİK ÇALIŞMALARI

Brüksel'deki NATO Zirvesi sonrasında uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, bedelli askerlik konusuna ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın bedelli konusundaki açıklamaları şöyle:

''Konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanımız çalışmalarını yapacaklar hazırlıklarını yapacaklar. 'Bunu inşallah seçimden sonra ele alacağız' demiştim. Nasılı, nedeni, her şeyiyle, MSB yapacak çalışmayı. Ne kadar kişiyi kapsayacak, hangi yaş grupları arasında olacak, ücret ne kadar olacak, tüm bu konular belirlenecek. Zannediyorum en kötü ihtimalle yeni yasama döneminde açıklamış oluruz. O zamana kadar da hazırlıklarımızı bitirmiş oluruz. Belki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile çıkarmayı da deneyebiliriz. O zaman daha erkene çekmiş oluruz.''